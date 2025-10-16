San Martín (SJ) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 18:00 (hora Argentina), Independiente visita a San Martín (SJ) en el estadio 27 de Septiembre, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan San Martín (SJ) y Independiente

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) ganó su último duelo ante San Lorenzo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Lanús. En los últimos enfrentamientos, igualó 3 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Platense: 24 de octubre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Horario San Martín (SJ) e Independiente, según país