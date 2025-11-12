San Lorenzo vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

El duelo entre San Lorenzo y Sarmiento correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio el Nuevo Gasómetro desde las 19:15 (hora Argentina), el sábado 15 de noviembre.

Así llegan San Lorenzo y Sarmiento

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

En su visita anterior, San Lorenzo empató por 0 con Rosario Central. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento venció en casa a Instituto por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Lamolina.

Horario San Lorenzo y Sarmiento, según país