Las exportaciones indias de acero a Europa caerán tras el impuesto europeo sobre el carbono

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en una línea de producción de procesamiento de acero de una fábrica en Mandi Gobindgarh, en el estado norteño de Punjab, India

Las exportaciones indias de acero a Europa se reducirán cuando entre en vigor el impuesto sobre el carbono de la Unión Europea el mes que viene, lo que llevará a las acerías a buscar compradores alternativos en África y Oriente Próximo, según afirmaron ejecutivos y analistas del sector.

A partir del 1 de enero, las importaciones de acero al Espacio Económico Europeo estarán sujetas a un impuesto sobre el carbono en virtud del Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) de la UE. El gravamen, orientado a la descarbonización, también se aplicará al cemento, la electricidad, los fertilizantes y otros productos.

Las acerías indias, segundo productor mundial de acero bruto después de China, envían aproximadamente dos tercios de sus exportaciones a Europa.

Los expertos afirman que las acerías indias tendrán que reducir sus emisiones de carbono.

"Reconocemos que tenemos que producir respetando el medio ambiente y las empresas se están preparando para cumplir la normativa, pero también están buscando mercados alternativos", dijo a Reuters Aruna Sharma, exsecretaria india del acero.

La mayor parte del acero indio se produce en altos hornos, que generan mayores emisiones, dijo en septiembre Sandeep Poundrik, alto cargo del Ministerio del Acero. También señaló que la ampliación de la capacidad de los altos hornos es motivo de preocupación.

La capacidad adicional prevista podría añadir unos 680 millones de toneladas métricas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono del sector, según Global Energy Monitor, un grupo de investigación en Estados Unidos.

Las siderúrgicas indias han planeado nuevas inversiones para aumentar la producción mientras sigue creciendo la fuerte demanda interna, impulsada por el gasto en infraestructuras respaldado por el Gobierno.

"La mayoría de las empresas aún no han encontrado la forma de hacer frente a la CBAM", dice Ravi Sodah, analista de cemento, metales y minería de Elara Capital. "A corto plazo, se espera que ralentice las exportaciones de India a la UE".

Con información de Reuters