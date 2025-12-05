El comercio de EEUU con China probablemente deba ser más reducido, según Greer

FOTO DE ARCHIVO: El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, habla con los medios el día que asiste a un almuerzo de trabajo con los ministros de comercio de la UE, en Bruselas, Bélgica

El comercio de Estados Unidos con China necesita ser equilibrado y probablemente necesita ser más pequeño, dijo el jueves el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, y añadió que consideraba que una caída del 25% en el comercio de bienes con China iba en la "dirección correcta".

"La zona de aterrizaje con China es que nuestro comercio con ellos necesita ser más equilibrado. Tiene que ser probablemente más pequeño para que no seamos tan dependientes el uno del otro, y tiene que ser en áreas de bienes no sensibles", dijo en la Cumbre de Crecimiento Estadounidense, una conferencia política en Washington.

Greer dijo que las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaban ayudando a lograr un comercio más equilibrado con China y que la situación era mejor en general que al comienzo del segundo mandato de Trump en enero.

"No creo que nadie quiera tener un conflicto económico total con China, y no lo estamos teniendo", dijo.

Añadió que Estados Unidos tenía muchas palancas en su relación con China, que van desde el software hasta los semiconductores, y que muchos aliados estaban interesados en tomar medidas coordinadas.

"Pero la decisión ahora mismo es que queremos estabilidad en esta relación", dijo, y agregó que EEUU también necesitaba impulsar su producción industrial de bienes estratégicos, incluidos los minerales críticos.

Las relaciones con China son ahora estables, pero Washington vigila la situación a diario, dijo.

Los comentarios de Greer se produjeron un día después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijera que China estaba a punto de completar sus compromisos en virtud de un acuerdo comercial entre EEUU y China, incluida la compra de 12 millones de toneladas métricas de soja, algo que dijo que se completaría a finales de febrero de 2026.

