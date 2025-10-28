San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

San Lorenzo recibe el próximo viernes 31 de octubre a Dep. Riestra por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.
Así llegan San Lorenzo y Dep. Riestra
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
San Lorenzo sacó un triunfo frente a Atlético Tucumán, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
Dep. Riestra llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Instituto. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 4 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Dep. Riestra, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas