River Plate se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 14

El juego entre River Plate y Gimnasia se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Gimnasia

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate ganó por 2-0 el juego pasado ante Talleres.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia cayó 0 a 2 ante Estudiantes. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate lo ganó por 0 a 3.

En la próxima fecha, River Plate se enfrentará a su eterno rival, Boca Juniors, durante una nueva edición del Superclásico. El esperado duelo se jugará el 9 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Horario River Plate y Gimnasia, según país