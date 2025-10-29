Independiente y Atlético Tucumán se miden por la fecha 14

El cotejo entre Independiente y Atlético Tucumán, por la fecha 14 del Clausura, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Atlético Tucumán

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente quiere recuperar tras sufrir una derrota contra San Martín (SJ) por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer derrotado 1 a 2 ante San Lorenzo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Atlético Tucumán quien ganó 2 a 0.

Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y Atlético Tucumán, según país