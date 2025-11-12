Independiente vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Independiente recibe el próximo sábado 15 de noviembre a Rosario Central por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Rosario Central

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente sacó un triunfo frente a Dep. Riestra, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 3 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Rosario Central logró empatar 0-0 ante San Lorenzo. Con este empate perdió su hilo de victorias acumuladas. En los últimos 4 cotejos de la presente temporada, logró sumar 7 goles y ha recibido 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.

Horario Independiente y Rosario Central, según país