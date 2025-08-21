Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.
Así llegan Independiente y Platense
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura
Independiente no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
Platense venció 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Instituto: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Platense, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas