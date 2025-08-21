Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Por la fecha 6 del Clausura, Platense e Independiente se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Platense

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense venció 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 3 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 5 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Facundo Tello Figueroa, el juez encargado.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Instituto: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y Platense, según país