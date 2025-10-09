Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El próximo domingo 12 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), Lanús visita a Independiente en el estadio la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Independiente y Lanús

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente viene de empatar ante Godoy Cruz por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 3 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de vencer a San Lorenzo en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Echenique.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 12: vs Lanús: 12 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

