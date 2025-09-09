Huracán vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo viernes 12 de septiembre, Vélez visita a Huracán en el estadio la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Huracán y Vélez

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán llega con resultado de empate, 0-0, ante San Lorenzo. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega triunfante luego de ver caer a Lanús con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se impuso por 0 a 2.





Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Racing Club: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 28 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs San Martín (SJ): 19 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Horario Huracán y Vélez, según país