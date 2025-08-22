Dep. Riestra vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Sarmiento visita a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.
Así llegan Dep. Riestra y Sarmiento
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
Dep. Riestra viene de empatar ante Rosario Central por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Sarmiento acabó en empate por 2-2 ante Atlético Tucumán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Hasta el momento, Dep. Riestra cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Sarmiento se quedó con la victoria por 2 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Talleres: 31 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Rosario Central: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Sarmiento, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas