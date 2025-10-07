Central Córdoba (SE) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

A partir de las 16:45 (hora Argentina) el próximo viernes 10 de octubre, Unión visita a Central Córdoba (SE) en el estadio Único Madre de Ciudades, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Unión

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) llega con resultado de empate, 0-0, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión cayó derrotado 0 a 2 ante Aldosivi. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 7.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Unión se impuso por 1 a 0.





Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Horario Central Córdoba (SE) y Unión, según país