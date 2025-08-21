Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo domingo 24 de agosto a las 16:15 (hora Argentina).

Así llegan Argentinos Juniors y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Huracán. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club viene de caer en su estadio ante Tigre por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors resultó vencedor por 2 a 3.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Unión: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Horario Argentinos Juniors y Racing Club, según país