Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El duelo entre Aldosivi y Huracán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 14:30 (hora Argentina), el domingo 12 de octubre.
Así llegan Aldosivi y Huracán
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura
Aldosivi venció 2-0 a Unión en su encuentro anterior.
Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura
Huracán venció en casa a Banfield por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 1 gol y ha recibido 2 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-3.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Huracán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas