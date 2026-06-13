El uruguayo Sebastián Cáceres habla con los medios

La ​ansiedad por debutar en el Mundial es buena porque prepara a los jugadores ‌para el difícil ‌compromiso que tienen que afrontar, aunque en exceso puede llegar a abrumarlos, dijo el sábado el defensor uruguayo Sebastián Cáceres, horas antes del debut de su selección frente a Arabia Saudita en el torneo.

Uruguay ​se medirá con ⁠el conjunto saudí el lunes por ‌el Grupo H que también integran ⁠Cabo Verde y España.

Cáceres, ⁠de 26 años y que siempre soñó con disputar un Mundial, dijo que casi todo ⁠el plantel "quiere jugar ya" el primer ​encuentro y que tanto él ‌como sus compañeros están ‌tratando de manejar la ansiedad de la ⁠mejor manera posible para tener un rendimiento óptimo.

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"Cuando más se acerca el partido, más ansiedad se genera", dijo Cáceres.

"Sabemos que ​va ‌a ser un partido muy difícil. Se habla de España pero el primer partido siempre va a ser el más difícil por todo esto que ⁠estamos hablando, la ansiedad del primer partido y muchos en su primer partido mundialista", agregó.

El jugador dijo que Arabia Saudita es un equipo que propone y que Uruguay intentará contrarrestar ese juego en el duelo que se disputará en ‌el Hard Rock Stadium de Miami.

"Es un equipo que intenta manejar la pelota. Va a ser importante la presión nuestra, que sea constante, tratar de dificultarles ese tipo de ‌jugadas en las que quieren salir, en las que tienen asociaciones", señaló el defensa, que jugará ‌con una ⁠máscara como precaución por un golpe en el rostro que sufrió ​en mayo.

"Nos hemos preparado bien y creo que va a salir bien la cosa", agregó.

(Escrito por Daniela Desantis, editado por Javier Leira)