Amigos en el tenis, rivales en la pista: Zverev espera con ganas final contra Cobolli en París

Alexander Zverev de Alemania durante su partido contra Jakub Mensik en el Abierto de Francia

La ​final del Abierto de Francia entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli tendrá un toque personal, por la amistad que comenzó a forjarse ‌entre ambos en la Laver ‌Cup y el apoyo del padre del italiano en momentos difíciles de la competencia, lo que ha estrechado sus lazos de cara al enfrentamiento del domingo.

Zverev alcanzó su cuarta final de Grand Slam al derrotar el viernes al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, poco antes de que Cobolli se clasificara al choque definitivo tras la ​retirada de su compatriota ⁠Matteo Arnaldi por una enfermedad viral.

De cara a la final, en ‌la que buscará su primer trofeo de Grand Slam, ⁠Zverev se mostró respetuoso al hablar de ⁠la familia de su rival.

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"Nos hicimos amigos en la Laver Cup de 2024 en Berlín", declaró el alemán a periodistas. "A veces, cuando había momentos difíciles, ⁠su padre solía acercarse a mí y me hacía preguntas. ​Le preguntaba a mi padre sobre tenis, sobre diferentes ‌cosas".

"Siempre me gustaba hablar con él. ‌Creo que ahí fue cuando empezó todo. Con algunas personas la ⁠relación simplemente sigue su curso de forma natural, y eso es lo que pasa con Flavio", agregó.

El respeto mutuo se ha trasladado a su rivalidad, que se sitúa 3-1 a favor de Zverev después de ​que este ‌se tomara la revancha en los cuartos de final de Madrid de la derrota sufrida ante Cobolli en las semifinales de Múnich.

"Es un gran jugador y una gran persona", afirmó Zverev.

"Tengo muchas ganas de jugar contra él en la final. Por supuesto, ⁠es su primera final, me alegro por él de que la haya alcanzado", dijo, y añadió que lo único que le importa de él mismo es jugar bien el domingo.

Zverev afirmó que el hecho de que Cobolli esté más fresco por no haber jugado su semifinal no influirá en la final. "Me siento bien. No he tenido partidos brutalmente largos. Siento que podría volver ‌a jugar ahora mismo".

Sobre Arnaldi, dijo que no creía que fuera la manera en que una semifinal de Grand Slam debería darse, pero remarcó que lo había visto en el vestuario y "tenía muy mal aspecto".

"No hay mucho que pueda hacer. Estas cosas pasan. Todos somos humanos. No queremos que sucedan, ‌pero suceden. No creo que vaya a suponer una gran diferencia el domingo", afirmó.

Tras perder la final del Abierto de Australia del año pasado, su tercera derrota ‌en la ronda ⁠por el título en un Grand Slam, Zverev dijo que no le costó mantener la calma en los meses ​siguientes.

"No jugué bien el año pasado (...) pero sentía que iba a volver a encontrar mi nivel. Estoy feliz de estar de vuelta en esta fase".

Con información de Reuters