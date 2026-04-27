Alianza Atlético vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Alianza Atlético y Macará, por la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 30 de abril, a partir de las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Miguel Grau.

Así llegan Alianza Atlético y Macará

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

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Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético quiere recuperar tras sufrir una derrota contra América de Cali por un resultado de 1 a 2.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

Macará llega con ventaja tras derrotar a Tigre con un marcador 1 a 0.

Son dos equipos con objetivos distintos: uno para acercarse a la cima y otro para no perder posiciones. Macará irá por un triunfo para llegar a la punta de la tabla. A. Atlético se ubica en tercer lugar en el grupo y logró 1 punto.

David Ojeda es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Macará en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 4: vs Tigre: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y Macará, según país