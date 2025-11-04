Video: el golazo de Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Real Madrid por Champions League

Alexis Mac Allister puso el 1 a 0 a favor del Liverpool en el duelo ante Real Madrid por Champions League.

Alexis Mac Allister rompió el cero en el marcador con un golazo en el duelo entre Liverpool y Real Madrid por la cuarta fecha de la Champions League. Tras un preciso centro de Dominik Szoboszlai a la salida de un tiro libre, el volante de la Selección Argentina encontró el hueco en la defensa zonal del 'Merengue' y venció al arquero Thibaut Courtois, una de las figuras del encuentro que se está disputando en Anfield a base de grandes atajadas. Con este resultado, el cuadro inglés se mete en los puestos de clasificación directa a los octavos de final del certamen continental.

Por qué Franco Mastantuono no juega hoy en Liverpool vs. Real Madrid por Champions League

Después de la goleada por 4 a 0 contra Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu por la última jornada de La Liga de España, el club confirmó que el futbolista argentino padece una pubalgia. A pesar de que disputó los 90 minutos, en el tramo final del encuentro mostró gestos de dolor que encendieron las alarmas; horas después, el 'Merengue' confirmó la molestia que padece y que lo dejó afuera de una nueva presentación en el certamen continental. Sin él, el cuadro madrileño buscará mantener su invicto y permanecer entre los líderes de la competición.

Noticia en desarrollo...