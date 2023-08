Tuchel dice que traspaso de Kane aún no está hecho, pero Bayern trabaja en gran acuerdo

El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane aún no ha cerrado su fichaje por el Bayern de Múnich, pero el campeón alemán está trabajando duro para cerrar el acuerdo, según dijo el viernes el entrenador del club bávaro, Thomas Tuchel.

Se espera que el capitán de la selección inglesa llegue a Múnich a última hora del viernes para cerrar el acuerdo que se espera que cueste 100 millones de euros, un récord en la Bundesliga.

"Estamos trabajando con toda la presión en este acuerdo", dijo Tuchel. "Podemos confirmarlo, pero mientras hablamos aún no hay acuerdo, y si aún no lo hay, el entrenador no puede hablar de alguien que no es su jugador".

"Entiendo que hay muchos 'si' y 'cuándo'. Todas las opciones están abiertas. La primera es tenerlo como jugador y de momento todavía no lo es", afirmó. "Es un gran negocio. Estamos intentando alejar al capitán de Inglaterra de la Premier League".

El técnico afirmó que no puede precisar aún si Kane podrá jugar el sábado, cuando el Bayern inicie su temporada con la Supercopa alemana ante el RB Leipzig.

"Acabamos de tener el último entrenamiento antes de un partido importante. No me involucraré en las últimas horas de un fichaje", dijo Tuchel. "Cada uno tiene su trabajo que hacer".

La Bundesliga comienza la próxima semana con el Bayern enfrentándose al Werder Bremen el 18 de agosto.

