Alemania no subestimará a Curazao, posibilidades de selección en Mundial recaen en portero Neuer: DT

6. El seleccionador alemán Julian Nagelsmann durante la conferencia de prensa

Alemania no subestimará a una selección de Curazao muy física y técnica en su primer ‌partido del Mundial, dijo ‌el sábado el seleccionador Julian Nagelsmann, quien añadió que el éxito de su equipo en el torneo dependerá en gran medida del portero Manuel Neuer, de 40 años.

Nagelsmann también señaló que Nathaniel Brown debutará en la Copa del Mundo en el partido inaugural del ​Grupo E del ⁠domingo y que, lo que es más importante para ‌las opciones de Alemania, Neuer ha recuperado ⁠su ritmo a tiempo para ⁠defender a los cuatro veces campeones.

"Confiamos mucho en él", dijo Nagelsmann en una rueda de prensa. "Para tener un buen ⁠Mundial necesitamos que Manuel rinda al máximo y ​creemos que puede hacerlo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No tenía el ‌ritmo, pero ahora lo ha ‌encontrado", agregó.

Los alemanes llegan al torneo con el objetivo ⁠de recuperar su maltrecha reputación internacional tras las sorprendentes eliminaciones en la primera ronda de 2018 y 2022.

Nagelsmann restó importancia a las preguntas sobre por qué ​Alemania no ‌está considerada entre las principales favoritas en esta ocasión, afirmando que eso es algo que se podrá responder tras el torneo.

"Cuando miramos los dos últimos Mundiales, no rendimos bien, así que ⁠no se nos mencionará como favoritos para este torneo", aseguró. "Nuestro trabajo ahora es hacer un Mundial perfecto y entonces seremos favoritos para el próximo Mundial".

Los alemanes también se enfrentarán a Costa de Marfil y Ecuador en el grupo, pero Nagelsmann dijo que la atención se centraba únicamente en ‌la selección de Curazao, formada por jugadores criados en los Países Bajos con la calidad necesaria para dar la sorpresa en el torneo.

El partido también cuenta con Nagelsmann como el seleccionador más joven del torneo, con 38 años, ‌enfrentándose al más veterano, Dick Advocaat, de 78 años, aunque el alemán bromeó diciendo que esperaba no seguir entrenando tanto ‌tiempo.

"Me encanta ⁠mi trabajo, pero espero tener otras cosas que hacer a esa edad", dijo. "Dick Advocaat es ​un entrenador realmente genial y ha hecho un trabajo brillante con Curazao. Es un gran elogio a su labor".

Con información de Reuters