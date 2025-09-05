De qué cuadro es Alejandro Dolina: por quién hincha

El escritor Alejandro Dolina.

Alejandro Dolina es uno de los grandes escritores del país. También filósofo, músico y legendario conductior de radio. Su palabra nunca pasa desapercibida y es de esas personas que es fuente permanente de consulta para reflexionar sobre cualquier asunto profundo de la vida, como el amor, la amistad y la muerte. Sus visiones suelen dejar pensando al interlocutor y su voz es una de las más respetadas.

Su pasión por el fútbol es innegable y él la dio a conocer en más de una oportunidad. "Haber jugado desde chico con tipos más grandes me ayudó a entender un poco mejor el fútbol y, ya de adolescente, me pude desempeñar bastante bien", señaló Dolina al referirse a cómo comenzó a jugar al fútbol de chico, cuando se enfrentaba con personas más grandes que él en la calle y buscaba "estrategias" para poder entender como desempeñarse en el deporte.

De qué cuadro es Alejandro Dolina

Respecto a de qué cuadro es, Alejandro Dolina es confeso hincha de Boca Juniors. "O sea que no hay elección, como dicen. De alguna manera, sos hincha desde la cuna, porque te lo imponen. Yo soy de Boca, y seguramente no tenía mucha alternativa, porque en casa eran todos xeneizes", sostuvo Dolina en una entrevista compartida con Beto Casella en Infobae, donde hablaron de sus pasiones.

Alejandro Dolina con la camiseta de Boca.

Los ídolos y referentes de Alejandro Dolina

Dolina se refirió al primer jugador que tuvo de ídolo y sostuvo que fue "Ernesto Grillo", jugador que supo ser ídolo de Independiente y de Boca entre las décadas del 50 y del 60. "De Grillo supe más que nada por las revistas, pero también había televisión en aquel tiempo. Cada tanto algunos partidos se veían. Yo no tenía, pero mi primo tenía televisión desde 1951, año en que se instauró. A fines de la década del 50 se veían partidos por TV. Vi a Grillo en la cancha y, más tarde, a Rojitas", expresó el escritor, en una entrevista a Olé.

Por su parte, destacó que también tuvo jugadores preferidos de River y que uno de ellos era Marcelo Gallardo. "Yo entendía todo lo que quería hacer Gallardo. Lo que quería hacer Ortega lo sabía él solo. Por eso, además de los súper cracks como Messi o Maradona , me gustan los tipos del fútbol pensante, cuyos máximos exponentes podrían ser Zidane y Riquelme. O Busquets. Los de Barcelona me gustan casi todos. Yo creo que ahora se juega mejor que nunca", subrayó.