Alavés recibirá a Espanyol por la fecha 11

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga se jugará el próximo domingo 2 de noviembre a las 12:15 (hora Argentina).
Así llegan Alavés y Espanyol
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Rayo Vallecano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Elche. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|5
|Espanyol
|18
|10
|5
|3
|2
|3
|12
|Alavés
|12
|10
|3
|3
|4
|0
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas