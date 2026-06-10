Aguirre revive recuerdos de 1986 mientras México se prepara para debut en Mundial

El entrenador Javier Aguirre rememoró el miércoles el último Mundial que México disputó en casa mientras se prepara para dirigir a los anfitriones en el partido inaugural del torneo contra Sudáfrica, cuatro décadas después de haber pisado el campo como jugador en el Estadio Azteca.
México inicia su camino en el Mundial el jueves con las expectativas de una nación apasionada por el fútbol, pero Aguirre afirmó que ninguna experiencia en sus 50 años en este deporte se compara con las emociones de un torneo como este en casa.
"En mis 50 años en el fútbol nunca había sentido una emoción mayor que la de un Mundial en casa. Es algo inolvidable", declaró Aguirre a la prensa antes del partido del Grupo A. "Recuerdo la confianza con la que salimos a enfrentarnos a Bélgica".
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Aguirre formó parte de la selección mexicana en el Mundial de 1986 y disputó el partido inaugural contra Bélgica, también en el Estadio Azteca, antes de dirigir al equipo en los torneos de 2002 y 2010.
"No he tenido mejor emoción en mi vida, los que me conocen saben lo que siento. En el estadio estará toda mi familia, con mis nietas, y eso me emociona mucho", externó.
Con información de Reuters