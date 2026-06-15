Aficionados italianos recurren a grandes estrellas, equipos débiles, para superar decepción mundialistas

Los aficionados italianos debaten sobre sus lealtades mientras el Mundial arranca sin ellos.

Por Angelo Amante ​y Yesim Dikmen

ROMA, 15 jun (Reuters) - Al quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, los aficionados ‌italianos están buscando motivos ‌alternativos para seguir el torneo, atraídos por los entrenadores nacionales que participan en la competencia o por la última oportunidad de disfrutar de varios jugadores veteranos de renombre.

"Siempre me ha parecido que el Mundial es una competición fascinante, aunque la ausencia de la ​selección italiana sin ⁠duda hace que lo siga con menos entusiasmo", ‌declaró a Reuters Salvatore Piluso, un aficionado ⁠que vive en Sicilia.

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"Por otro ⁠lado, este Mundial en concreto me fascina porque es el último en el que participan jugadores que marcaron ⁠una época del fútbol para mi generación, como ​Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar".

Otros ‌aficionados están cambiando su apoyo ‌por completo a los equipos con menos opciones ⁠de ganar el torneo o a los equipos liderados por sus compatriotas.

"Aunque Italia haya quedado fuera, sigo sintiendo pasión por el Mundial y lo seguiré", ​dijo Alberto ‌Cocuzza, en Milán. "Apoyaré a Brasil y a Uzbekistán porque tienen entrenadores italianos (Carlo Ancelotti y Fabio Cannavaro), pero también me gustan Curazao, Haití, Panamá y Cabo Verde porque tienen menos chances".

En ⁠los cafés de Roma apenas se nota la fiebre del Mundial. Mientras las pantallas de televisión muestran a España enfrentándose a Cabo Verde, la mayoría de los residentes siguen con su día a día.

A medida que se acercan los horarios de los partidos más tardíos, la ciudad ‌se queda en silencio, tanto en los locales como en los balcones de las viviendas.

El fútbol italiano sigue en el limbo, con la federación (FIGC) sin presidente desde que Gabriele Gravina dimitió en abril tras la derrota ‌en la repesca de clasificación para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

Gennaro Gattuso también dejó el cargo de seleccionador, ‌que sigue vacante, ⁠aunque se ha especulado con el regreso de Roberto Mancini tras su salida del ​Al Sadd qatarí el sábado.

Con información de Reuters