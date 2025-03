Español Davidovich y checo Machac avanzan a la final del Abierto Mexicano de Tenis

El español Alejandro Davidovich Fokina y el checo Tomas Machac avanzaron el viernes a la final del Abierto Mexicano de Tenis tras vencer al canadiense Denis Shapolavov y al estadounidense Brandon Nakashima, respectivamente, en las semifinales del torneo categoría 500 que se disputa sobre canchas de superficie dura en el balneario de Acapulco.

Davidovich Fokina, número 48 en la clasificación de la ATP, y Machac, 25 ATP, se enfrentarán por primera vez en una final.

En el primer set de su partido, el tenista español de 25 años se recuperó de un 4-1 en contra y forzó a definirlo en el "tie-break" que ganó.

La misma situación ocurrió en el segundo set, y aprovechando la desesperación y enojo de Shapolavov, logró la hazaña con potentes y colocados tiros.

"En el primer set estaba un poco más nervioso e irregular, pero sabía que tenía que estar constante y seguir luchando, no todos los días se está en una semifinal y la verdad estoy muy contento. Y en el tie break del segundo dije es todo o nada", dijo Davidovich Fokina a la cadena ESPN, televisora oficial del torneo.

"No me esperaba llegar a la final, y al final estoy aquí con mucha ilusión. A ver si mañana se da la ocasión de levantar el título, será una buena batalla con Machac", agregó.

Más temprano, Machac ganó a Nakashima, 42 de la ATP, por 6-4, 1-6 y 6-4.

"Me siento muy orgulloso y voy a gozar mañana la final, la segunda de mi carrera, me voy a preparar para mañana y tratar de jugar mi mejor tenis. Me gusta México, me gustan las condiciones, el mar, el clima, todo me gusta", dijo el checo de 24 años a la cadena ESPN.

Con información de Reuters