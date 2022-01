Las normas sobre las entradas de los Juegos de Invierno decepcionan a muchos espectadores

Los usuarios de las redes sociales chinas expresaron su decepción el martes después de que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno dijeran que no venderán entradas al público, mientras que algunos de los que han sido invitados expresaron su frustración por los requisitos de prevención del COVID-19.

Los organizadores de Pekín anunciaron a última hora del lunes que las entradas se asignarían a grupos "específicos" de personas, a las que se exigiría que adoptaran estrictas medidas de prevención del COVID-19 antes, durante y después de asistir a los eventos olímpicos.

Dos empleados de empresas estatales dijeron a Reuters que se encontraban entre las personas a las que se les había comunicado previamente que recibirían entradas, al igual que varios usuarios de las redes sociales que dijeron trabajar para empresas estatales.

Ambos empleados de empresas estatales, que hablaron de forma confidencial, dijeron que se les exigiría que permanecieran en Pekín durante 14 días antes de los eventos, que se sometieran a múltiples pruebas de COVID-19 y que solo podrían viajar entre el trabajo y su casa durante ese tiempo.

"Al principio me interesaba bastante, pero luego me di cuenta de que había todo tipo de condiciones poco razonables", dijo uno de ellos. "Así que no, gracias, prefiero ir a casa a celebrar el año nuevo".

Las Olimpiadas se celebran del 4 al 20 de febrero y coinciden con la festividad del Año Nuevo Lunar, que comienza el 1 de febrero y en la que suelen viajar millones de personas para reunirse con sus familias.

El tema de la normativa para el público de las Olimpiadas fue una de las principales tendencias en la red social china Weibo el martes, con más de 30 millones de visualizaciones.

"Soy de Pekín, pero no hay entradas disponibles a pesar de que quiero ir", dijo un usuario de Weibo.

"Por favor, denme una oportunidad. Tengo un código sanitario verde, me he vacunado tres veces y nunca he estado en una zona de riesgo medio o alto", dijo otro.

Los organizadores habían dicho en septiembre que no habría espectadores internacionales en los Juegos. Las políticas de prevención del COVID-19 de China han cerrado casi por completo las fronteras a los viajeros internacionales.

No está claro cuántos espectadores podrán asistir a los distintos eventos

Pekín 2022 no respondió inmediatamente a una solicitud para facilitar más detalles sobre el plan de venta de entradas o los requisitos para los espectadores.

En noviembre, el director general de la sede olímpica de curling dijo que la asistencia se limitaría al 20% de su capacidad, es decir, a menos de 1.000 personas.

En Pekín, los atletas olímpicos y el resto del personal de los Juegos serán aislados en un "circuito cerrado" para evitar la propagación del COVID-19.

Los Juegos Olímpicos de Tokio del verano pasado, retrasados un año debido al COVID-19, se celebraron sin espectadores.

Con información de Reuters