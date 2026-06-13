"Seguiremos soñando": Qatar mantiene la fe tras agónico empate en debut mundialista

Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, reacciona en el partido ante Suiza

​La selección de Qatar se ha ganado el derecho a seguir soñando en el Mundial después de que ‌el empate en el ‌tiempo de descuento del capitán Boualem Khoukhi le permitiera sacar un 1-1 frente a Suiza y sumar su primer punto en la historia en el torneo, dijo el sábado el DT Julen Lopetegui.

Khoukhi remató de cabeza un centro de Homam Ahmed en el minuto 94 para neutralizar el penal de ​Breel Embolo en ⁠la primera parte y arrancar un punto que dejó a ‌los cuatro equipos del Grupo B empatados tras ⁠la primera jornada.

Para Lopetegui, sin embargo, ⁠la importancia del resultado va más allá de la clasificación.

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"El estar aquí era un sueño, perseguíamos un sueño, el conseguir hoy algo ⁠positivo era en sueño, lo hemos conseguido y ​seguiremos soñando. El sueño nadie te lo ‌puede quitar, es un derecho que ‌nos hemos ganado sabiendo la dificultad, que será máxima", ⁠dijo el entrenador español en rueda de prensa.

"Nosotros somos un equipo inferior a los tres rivales que tenemos, lo sabemos, somos conscientes, pero queremos competir", agregó. "Tenemos derecho a seguir soñando".

El ​gol en ‌los últimos minutos desató la euforia entre los jugadores de Qatar, que habían pasado gran parte del partido aguantando la presión suiza, con 26 disparos a puerta de los europeos por siete de su ⁠equipo.

Qatar se mantuvo compacto y disciplinado, continuando con una defensa de varios jugadores en lugar de ir a por el partido, una estrategia que, según Lopetegui, era necesaria frente a un equipo que cuenta con talento de primer nivel en toda la plantilla.

"Creemos, trabajamos, resistimos, somos resilientes", dijo. "Al final, nos llevamos un gran premio".

Lopetegui ‌centró rápidamente su atención en el encuentro del jueves frente a la coanfitriona Canadá, que el viernes empató 1-1 en su debut ante Bosnia y Herzegovina, advirtiendo que la recuperación sería crucial tras un partido físicamente agotador.

Qatar dispone de un día menos ‌para recuperarse que Canadá y debe viajar antes del partido, cuando muchos de los jugadores de Lopetegui aún se están adaptando a las ‌exigencias del Mundial.

"Nuestros ⁠jugadores necesitan un poco más que el resto para recuperar, por las características que tenemos, con ​lo cual tenemos que hacer un esfuerzo importante para recuperar y para pensar en el siguiente gran reto que tenemos, que será Canadá".

Con información de Reuters