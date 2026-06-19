¿Euforia? No, pero Marruecos aspira a llegar a la final del Mundial

Marruecos no está eufórica tras el empate en su debut por el Grupo C ‌del Mundial contra ‌Brasil, pero el equipo aspira a superar la semifinal que alcanzó hace cuatro años, dijo el jueves el centrocampista Azzedine Ounahi.

El equipo africano se enfrenta el viernes a Escocia, líder del grupo, y una victoria lo acercaría a la fase eliminatoria. El elenco europeo, que ​se impuso 1-0 ⁠a Haití, sellará su clasificación con una victoria.

"Sabemos que este ‌Mundial será más largo que el de ⁠Qatar 2022 y tenemos que ⁠gestionar bien todo el torneo. No hemos venido aquí solo para jugar contra Brasil, hacer un partido fabuloso y ⁠ya está", declaró Ounahi en rueda de prensa. "Queremos ​llegar más lejos de lo que ‌lo hicimos en Qatar".

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Hace cuatro ‌años, Marruecos -que coorganizará el Mundial de 2030 junto ⁠con Portugal y España- venció a Bélgica, España y Portugal en su camino hacia las semifinales, sorprendiendo al mundo del fútbol y desatando una ola de ​entusiasmo en ‌su país.

Esta vez ya no es sorpresa, y frente a los escoceses es el claro favorito.

"Todos sabemos que necesitamos conseguir un buen resultado", afirmó Ounahi. "Contamos con mucho talento, una plantilla completa, ⁠y esperamos hacerlo mejor que en Qatar. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible".

"El partido de mañana será más importante y más difícil. Escocia tiene tres puntos, nosotros uno, y no podemos olvidarlo. Tenemos que ganar para que nuestro tercer partido (contra Haití) nos resulte más fácil", ‌afirmó el centrocampista.

Los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, se clasifican a dieciseisavos de final, con 48 equipos en la competición frente a los 32 de hace cuatro años.

El DT de Marruecos, ‌Mohamed Ouahbi, afirmó que no había euforia residual entre sus jugadores tras el empate contra Brasil.

"No podemos olvidar el ‌partido contra Brasil, ⁠pero tenemos que centrarnos en Escocia", dijo Ouahbi. "¿Euforia? No hay euforia. Los jugadores lo ​saben, nosotros lo sabemos. Tenemos que estar aún mejor para el próximo partido. Mejoraremos nuestro juego y nuestro nivel".

Con información de Reuters