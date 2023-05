Furor por el encuentro ¿amoroso? entre Shakira y Tom Cruise

La reciente viralización de una fotografía entre la cantante Shakira y el actor de Misión Imposible revolucionó a los fans de ambos lados y las teorías no tardaron en florecer.

La cantante Shakira y el actor de Hollywood Tom Cruise se cruzaron en un evento de F1 y se sacaron una foto que recorrió las redes sociales, convirtiéndose en el tema de conversación del día. Los fans de ambos lados empezaron a tejer diversas teorías sobre el vínculo que uniría a las celebridades y muchos fans de la artista de "Hips Don't Lie" temen que el protagonista de la saga Misión Imposible quiera atraerla a su religión, la Cienciología.

Es sabido que Cruise es fiel a la Cienciología, que sostiene que la naturaleza fundamental de los humanos es espiritual e impulsa el autodescubrimiento y la autorrealización como procesos para mejorar la condición humana. Los más críticos a esta religión indican que se trata de una secta peligrosa y los fanáticos de Shakira no dudaron en desconfiar de las intenciones del actor, lanzando disparatadas teorías en las redes que indican que Cruise "querría convencerla" para sumar una feligresa.

Una fuente que decidió permanecer anónima brindó testimonio al medio Page Six y señaló que Tom Cruise estaría muy interesado en Shakira. "Él (Tom Cruise) está extremadamente interesado en perseguirla. Hay química. Shakira necesita una almohada blanda sobre la que tumbarse, y ese podría ser Tom, un chico guapo y talentoso. Y ella no es más alta que él", contó.

El mes pasado, Shakira protagonizó un fuertísimo cruce con Gerard Piqué, su exesposo, debido a declaraciones controversiales del futbolista sobre las personas en Latinoamérica. "Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", había indicado Piqué desatando la furia de la cantante.

La intérprete de canciones como Si te vas y Que me quedes tú no se calló ante los dichos que su ex hizo en diálogo con el periodista Gerard Romero para el diario Marca y en su cuenta de Twitter escribió que está "orgullosa de ser latinoamericana", seguido por emoticones con todas las banderas de ese continente.

¿Shakira y Alejandro Sanz tuvieron un romance?

Shakira y Alejandro Sanz comenzaron su amistad en 2005, cuando protagonizaron el video de "La tortura" y el mundo comprobó que la química que existe entre ellos. Inicialmente, se habló de la inquebrantable amistad que los unió, Sin embargo, los rumores de un romance también se sostuvieron en el tiempo.

La nueva versión de un romance entre los cantantes comenzó a circular debido a las afirmaciones del periodista Javier de Hoyos en el programa Socios del Espectáculo, donde señaló que Shakira quería abandonar España porque ya tendría un nuevo amor. “Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, comentó.

De Hoyos sostuvo que el romance habría dado sus primeros frutos cuando la pareja de artistas graból video e indicó que fue Sanz quien la alentó a abandonar España por los conflictos con Piqué. Además, le habría aconsejado contratar una buena cantidad de abogados para la disputa legal por la custodia de sus hijos, Sasha y Mlián, y por la división de bienes del divorcio.