Quién es Omar Varela y por qué tuvo conflictos con Duki, Khea y más artistas

El productor musical y fundador del sello discográfico llamado Mueva Récords dio una entrevista en las últimas horas y desató una ola de críticas en las redes sociales. Los inicios del conflicto.

Omar Varela es productor musical, DJ y fundador del sello discográfico llamado Mueva Récords, por quien pasaron grandes artistas como Khea, Duki, Cazzu, Ysy A, Ecko, Seven Kayne y más. Estuvo detrás de hits que dieron un salto en los inicios del trap argentino como Loca & Loca Remix de Bad Bunny, Khea, Duki y Cazzu; Rockstar y Hello Cotto de Duki o Chapiadora de Cazzu. Pero, al parecer, este éxito no se logró con buenas intenciones: en las últimas horas explotaron las redes sociales de comentarios en su contra debido a que muchos artistas salieron a decir que Varela los había estafado y se había quedado con los derechos de canciones que no le pertenecían en su totalidad.

Las críticas hacia Varela iniciaron luego de que diera una entrevista a Bruno Podestá, en donde se encargó de negar las acusaciones en su contra, que vienen desde hace años. La más reciente había sido por parte de Duki, quien en una nota con Grego Rosello contó: “Yo me separe de Omar Varela porque se zarpó, nos forreó a todos los pibes que laburábamos con él en Mueva Records y en vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salió mal la jugada”.

Por su lado, Varela afirmó "que tiene la consciencia bien limpia". "Les duele al ego algo que habré hecho, no tengo idea. Se que no hice nada malo, me han acusado de robar canciones que si vos te pones a ver de dónde salieron, dónde se grabaron, te das cuenta. Yo no puedo robar algo que produje yo mismo, soy parte de la canción", expresó Varela.

“Me puse la 10, pagué los videos y un montón de artistas hoy en día ni me saludan, porque piensan que les quise cagar la carrera. Si hubiese hecho algo malo, saben dónde vivo, pudieron hacer un juicio y, sin embargo, nunca hicieron nada”, agregó el productor de Mueva Récords.

Entre sus más reconocidas producciones, además de las ya mencionadas, podemos mencionar a Vete y Cómo Le Digo de Khea; Si Te Sentís Sola y She Don’t Give A FO’ de Duki; N.A.V.E de Cazzu; Dorado y Rolling Stone de Ecko; Piso de Bhavi; Energía y Mentiroso de Kenia OS; Se Motiva de JD Pantoja; Si Te Lastimé de Seven Kayne; Apaga El Celular de Lit Killah; Otra Botella de Neo Pistea; y muchos otros

La respuesta de Khea y otros artistas

Luego de las declaraciones de Omar Varela, varios artistas comenzaron a hacer sus descargos en las redes sociales contando su versión de los hechos. Khea fue uno de los que decidió expresarse públicamente y, con lujo de detalles, dijo cómo fue el conflicto con el productor. El joven artista argentino contó que Varela le hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puede hablar de él ni de Mueva. "Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de el. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejo 2 años sin regalías de todos mis temas, como por ejemplo Loca", dijo Khea.

También contó que le tuvo que ceder a Varela el 10% de sus shows, sin lograr que le ingrese dinero por sus canciones que cosechaban millones y millones de reproducciones

Khea no fue el único que saltó a criticar a Omar. También se expresaron en su contra con contundentes testimonios Asan, Midel y Arse, quienes dijeron que todos los artistas que trabajaron con él se alejaron por sus malas actitudes y sus negocios fraudulentos.