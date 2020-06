Murió Rodolfo Machado: cuál fue su última aparición en el medio

El reconocido actor Rodolfo Machado murió hoy a los 82 años, según comunicó la Asociación Argentina de Actores. Si bien se desconoce la causa de su muerte, Machado estaba alejado de las cámaras desde hacía algunos años. Su último aporte en el medio, fue con el unipersonal "Jubilados en colectivo", estrenado en el Centro de Jubilados de Marcos Paz.

De larga trayectoria en cine, teatro y televisión, Machado dedicó el 2019 a su quinto unipersonal, basado en el relato de la descripción de la etapas de la vida desde la fecundación hasta la jubilación. Pese a que no hay registros audiovisuales en la web que documenten la puesta, si hay declaraciones del actor días antes de su ansiado estreno.

"Es el quinto unipersonal que escribo, me retiré del mundo profesional porque los códigos que se manejan en la actualidad se alejan de los hábitos y códigos que yo adopté desde mis primeros pasos en el arte hasta hoy. Son distintos, ni mejor, ni peor, a mi solamente no me gusta ser mediático y peleador para conseguir un trabajo (…), antes no se buscaba el éxito, sino el prestigio", había comentado Machado, en una entrevista con el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz.

El espectáculo tuvo una gira por distintas localidades entre las que se destacó Paso del Rey. Para Machado su alejamiento de los medios, le significó un desafío que lo vio como escritor. "Si estamos alertas vamos a terminar de grande con sabiduría", había afirmado el actor, como el objetivo que pretendía hacer llegar con su puesta.