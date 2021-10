Murió James Michael Tyler, el actor de Friends que interpretaba a Gunther, a sus 59 años

James Michael Tyler, el encargado de Central Park en Friends, falleció esta mañana en Los Ángeles, a sus 59 años.

James Michael Tyler, actor que interpretó a Gunther en la serie Friends, el encargado del café Central Park, falleció este domingo 24 de octubre a sus 59 años en Los Ángeles tras haber luchado durante tres años contra un cáncer de próstata. Tyler decidió mantenerlo en secreto durante mucho tiempo y contó que estaba enfermo hace apenas tres meses.

Esta fue una noticia devastadora para los fanáticos de Friends. Recientemente, se hizo una reunión especial de la serie, organizada por HBO Max, con los actores y actrices del elenco. James Michael apareció por videollamada y, más tarde, durante una entrevista con Today, contó el verdadero motivo de su ausencia.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, expresó Tyler.

“El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo “Amigo”), de la exitosa serie ‘Friends’, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico y esposo amoroso. Michael amaba la música, alentar a su equipo de fútbol, los Clemson Tigers, y solía emprender aventuras divertidas y espontáneas. Si lo conocías conseguías un amigo para toda la vida”, expresaron los familiares del actor a través de un comunicado.

El historial médico de James Michael Tyler

Los médicos aseguraban que James Michael iba a estar bien, ya que su enfermedad parecía ir desapareciendo. Sin embargo, durante la pandemia, el cáncer no fue agarrado a tiempo, avanzó y llegó hasta la columna vertebral y otros huesos. Desafortunadamente, no fue al médico cuando aparecieron los primeros signos, a pesar de la insistencia de su esposa.

“No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, había expresado James Michael Tyler al contar la triste noticia.

Las reacciones en Twitter por la muerte de James Michael Tyler