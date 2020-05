El Grupo Clarín le soltó la mano a Polka y canceló 'Separadas'

La cultura audiovisual argentina se desmorona a causa del coronavirus y hoy le tocó a la reconocida productora Polka, que decidió cancelar la tira diaria "Separadas" (eltrece) por "razones económicas". Si bien se creyó que la ficción volvería luego del aislamiento, hoy anunciaron que la situación es tan crítica que no podrán seguir sosteniéndola. Lo cierto es que detrás de la caída, el Grupo Clarín -multimedio que sostiene a Polka- le soltó la mano y no colaboró con el pago de sueldos atrasados ni con la continuidad del proyecto.

El 19 de marzo se emitió el último episodio de Separadas, la única ficción diaria que se estaba produciendo en Argentina. Y, dadas las circunstancias actuales, no habrá más trabajos nacionales por un largo período. Lo que resulta funesto es la decisión del Grupo Clarín en el tablero de juego: siendo el principal accionista de la productora, no ayudó en el pago de los sueldos a las actrices y equipo de la tira y optó por apañar a otros empleados de sus medios (La 100, TN, El Trece).

Desde el inicio de la crisis, Polka tuvo graves problemas para pagar los salarios de sus 400 trabajadores. Denunciados por la Asociación Argentina de Actores, pagaron en cuotas los haberes de marzo. Aún, en el caso de muchos empleados, no se perciben los pagos del mes de abril. ¿Por qué el Grupo Clarín no "ayudó" a Polka? Es un interrogante que por el momento no tiene respuesta. Lo cierto es que Polka atraviesa un crítico momento de quiebre financiero.

Más allá de la bronca justificada de las actrices del elenco, la apuesta del canal vendrá de la mano de Marcelo Tinelli y Showmatch, aunque aun se desconozca la fecha de regreso (según información de Intrusos). En el esquema de series pausadas también figuraba la segunda temporada de "El tigre Verón", unitario de Julio Chávez que posiblemente retome su filmación post pandemia.