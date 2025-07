Qué pasó con los aviones que no se estrellaron en el Atentado a las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos se paralizó por el Atentado a las Torres Gemelas, que dejó un saldo de 2977 muertes y una herida que aún no termina de cerrarse. Pero hubieron 38 aviones que ese día lograron salvarse y resguardar 7 mil vidas en un rincón olvidado del mundo: el multi premiado musical Come From Away, que regresa a Buenos Aires para su cuarta temporada, cuenta esta increíble historia de supervivencia y solidaridad.

Desde el viernes 27 de junio a las 20 horas el elogiado y premiado musical de Broadway Come From Away producido y dirigido por Carla Calabrese y que reúne a un dream team de más de 30 artistas argentinos en su equipo creativo, volvió a representarse los días viernes, sábados y domingos en el histórico teatro Maipo de Buenos Aires, luego de una exitosa temporada en España. Come From Away cuenta la historia real de aquel 11 de septiembre de 2001, cuando producto del atentado a las Torres Gemelas de los Estados Unidos, siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo fueron desviados de sus vuelos y terminaron aterrizando en una isla de Canadá permaneciendo varados durante cinco días en Gander, Newfoundland en la provincia canadiense de Terranova.

A partir de este acontecimiento sus vidas cambiaron para siempre como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Aquel 11 de septiembre de 2001, 38 aviones fueron desviados de sus destinos para aterrizar en esa isla de Canadá, que en minutos vio duplicada y hasta triplicada su población mientras la humanidad transitaba uno de sus momentos más difíciles de la historia.

El musical Come From Away vuelve a presentarse como producción de The Stage Company, responsable de éxitos teatrales internacionales en la Argentina como El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, Shrek, el Musical y Consentimiento, entre muchos otros títulos trascendentes de la cartelera teatral mundial. Desde su estreno en el 2022, el musical fue reconocido en la Argentina con 7 premios Hugo, 2 premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, 13 nominaciones a los premios Ace, y que además obtuvo 7 nominaciones a los premios Tony, 1 nominación al Grammy 2017, y 4 premios Olivier 2019.

Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Lucila Gandolfo, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari integran el numeroso elenco de Come From Away, al que se acoplan los músicos Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, y Pablo Mengo.

Cómo y dónde comprar entradas para Come From Away

Las entradas para Come From Away, que se presenta todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA), se pueden adquirir en la boletería del teatro y en Plateanet.