Luis Cardozo sobre El Señor Martín: "Nos crían para apuntar hacia lo europeo"

Uno de los protagonistas de la obra que hace repensar al público sobre las costumbres imperialistas de la sociedad se explayó sobre el proceso creativo que atravesó su personaje y el mensaje que deja la pieza teatral.

El Señor Martín es una obra protagonizada por Luis Cardozo y Juani Pascua, quienes interpretan a un profesor obnubilado por el idioma inglés y las costumbres imperialistas y a un alumno que descubre un gran secreto detrás de la historia del docente.

Con tintes de comedia que hacen estallar de risa al público en varios momentos, la obra dirigida por Gabriela Villalonga y escrita por Gastón Cerana satiriza al imperialismo y colonialismo presentes en la sociedad actual. En diálogo con El Destape Web, Cardozo se explayó sobre el mensaje de la pieza teatral y el proceso creativo de su personaje.

El Señor Martín se puede ver los días viernes de marzo y abril en Tadrón Teatro (Niceto Vega esquina Armenia, CABA) a las 21.30.

- ¿Cómo estás viviendo esta nueva temporada de El Señor Martín?

Bien, la verdad que muy feliz. Después de la pandemia, el año pasado pudimos volver a actuar y ahora poder retomar con más tranquilidad es hermoso.

- ¿Y en la pandemia a qué herramientas acudiste para no enloquecer? Sobre todo con el tema de no tener un público al que hablarle.

Me acuerdo que en 2020, en marzo, logramos hacer una función de otra obra en la que yo estaba actuando y literalmente a la semana se cerró todo. Después, los primeros días tranquilo, lo tomé como un descanso y qué sé yo, pero pasaban los meses y la incertidumbre crecía. Recuerdo que empezamos a usar Zoom para las clases, yo estaba estudiante con Gabriela Villalonga, directora de El Señor Martín, y sigo estudiando con ella. Tuvimos que hacer todo 2020 y parte del 2021 por Zoom, era muy loco. Había que mover lo muebles de la casa, poner la computadora en ciertos ángulos, era bastante difícil.

El Señor Martín es una obra escrita por Gastón Cerana, reconocido por Premio Teatro del Mundo.

- Claro, esas eran clases. ¿Y obras por streaming hicieron?

No hicimos streamings, pero con la compañía El Paraíso hicimos dos radioteatros en 2020 y 2021, dirigidos por Alfredo Martín. Nos juntábamos todos los lunes por Zoom a ensayar y después las grabábamos cada uno desde nuestras casas, para que después un editor las pudiera compilar y que suenen bien. Estuvo muy bueno.

- Tu personaje en El Señor Martín parece muy detallado, como si cada característica hubiese sido muy pensada. ¿Cómo fue el proceso para crearlo?

A la obra la leímos con Juani Pascua, el otro actor, a principios del 2021. Teníamos el libro de Teatro por la Identidad donde está esa obra y como fue en época de pandemia, que era releer y releer cosas, la leímos y a partir de ahí empezamos a pensar que cualquiera de los dos personajes podría haber sido interpretado por cualquiera de nosotros. Yo decidí probar con ser el profesor porque siempre está esa vergüenza o miedo de tener que hablar en inglés, así que lo tomé como un desafío. Cuando leí al personaje me encantó, me fascinó porque era muy gracioso e histriónico. Me gustó mucho la manera en que Gastón Cerana lo escribió: una comedia tan graciosa y sarcástica pero a la vez que toca un tema tan importante como la identidad. Me basé en su personalidad frustrada y lo fui construyendo desde ahí, con la ayuda de Juani también, ya que vivimos juntos. Aprovechamos que éramos burbuja para ensayar todo el tiempo. Y después ya con la directora por Zoom o en la terraza de su casa.

- Vi en Instagram que son pareja con Juani, ¿cómo fue actuar juntos? ¿Ya habían actuado antes?

Increíblemente, después de haber actuado durante años, nunca habíamos estado solos en una obra y estamos juntos hace más de siete años. Nos pareció un momento perfecto la pandemia para aprovechar la situación de que éramos convivientes, ya que hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos. Cuando leímos la obra nos pareció perfecta, resonamos tanto con el mensaje que deja. La obra contaba aquello que nosotros también queríamos contar. Teníamos mucho miedo porque nunca habíamos hecho algo juntos y éramos nosotros dos solos, pero nos mandamos. Hicimos mucho trabajo de producción también en este espectáculo.

- O sea que la idea fue un poco de ustedes, ¿no?

En un principio, sí. Nos gustó tanto que empezamos a fantasear y se la presentamos a Gabriela Villalonga y le fascinó. Le mostramos una parte de la obra que ya veníamos ensayando y le gustó mucho. Entonces le dimos para adelante. Gastón Cerana, el autor, fue re amoroso en su reacción y acompañamiento.

- Estás estudiando sociología, desde esa perspectiva, ¿qué visión tenés ante el tema que toca la obra?

La obra habla de la identidad nuestra como argentinos y eso nos interesó muchísimo al verla. El constante mensaje que viene de afuera, del colonialismo y eurocentrismo que todo el tiempo está avasallando nuestra identidad nos pareció súper interesante porque es algo que venimos viendo hace tiempo en la carrera. También por la manera en que estaba escrita y cómo tocaba este tema: es un mensaje fuerte pero con tintes de comedia que lo alivianan un poco y lo hace más fácil para el público. Desde ese punto de vista, me interesó más este tema: cómo se nos cría desde chiquitos a apuntar hacia lo exterior, hacia lo europeo, que viene desde las matrices de aprendizaje. De chiquitos nos crían para irnos a vivir afuera porque no hay futuro en este país.

- En varias escenas cantás y bailás, ¿cómo fue la preparación en ese sentido?

Fue muy divertido (risas). Después de varios meses por Zoom, nos trasladamos a lo presencial y ahí pudimos trabajar más eso. La obra propone esos momentos donde el Sr. Martín tiene que cantar y moverse un poquito y eso era un desafío. A mí siempre me gustó cantar y bailar e incluso me formé un poco, así que dije “me mando y se los muestro”. La parte en la que el Sr. Martín le canta al público la ideamos con Gabriela, no estaba en el texto. Fue mucho tiempo de ensayo y un gran desafío, porque no solo es cantar sino cantar en inglés. Fueron meses de tres veces por semana de ensayo.

- En cuanto a la interacción con el público, ¿esos momentos cómo se preparan, cómo se manejan? ¿Prevén la respuesta que van a recibir y en base a eso arman la escena o cómo es?

En el texto ya estaba pactado que los personajes interactúen con el público, el personaje de Martín, el alumno, rompe constantemente con la cuarta pared en ciertos momentos de la obra. Y el Sr. Martín también, lo que no sabíamos era que íbamos a tener tremenda respuesta del público. Cuando el profesor saluda o pregunta algo al público, la gente nos contesta y eso nos sorprende muchísimo.