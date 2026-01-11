La provincia de Córdoba es uno de los destinos elegidos para irse de vacaciones en verano. A menos de 30 minutos de la capital, emerge un nuevo espacio que se perfila como uno de los protagonistas de la temporada en las sierras.

En un entorno natural privilegiado, este complejo turístico propone una combinación atractiva de agua, aventura, descanso y gastronomía, pensada para quienes buscan una escapada distinta sin alejarse demasiado de la capital cordobesa.

El corazón del proyecto es Laguna Azul, ubicada en la localidad de La Calera, un espejo de agua de tonalidades intensas que sorprende desde el primer vistazo y por su combinación de aguas cristalinas, playa natural y actividades recreativas que atraen a familias, parejas y grupos de amigos.

La laguna es reconocida por su intenso color azul, producto de los minerales de la antigua cantera que hoy conforma este espejo de agua rodeado de sierras.

Cómo es Laguna Azul, el paraíso cordobés

La Laguna Azul tiene aproximadamente 500 metros de playa de arena con acceso habilitado todos los días de 10 a 19 durante la temporada veraniega. El acceso y el estacionamiento son pagos, con una tarifa diferenciada para vecinos de La Calera que presentan DNI y para turistas, permitiendo disfrutar tanto de la zona pública como de servicios complementarios del predio.

El entorno natural de Laguna Azul ofrece actividades variadas para visitantes de todas las edades. El sector de playa permite descansar, nadar y tomar sol frente a un paisaje de sierras, mientras que los amantes de los deportes acuáticos pueden alquilar kayaks, practicar paddleboard o disfrutar de juegos sobre el agua.

Un parque acuático en medio del paraíso

Una de las novedades del verano fue la llegada del Ola Park, considerado el segundo parque acuático inflable sobre el agua más grande del país. Fue instalado directamente sobre la laguna y ocupa más de 2000 metros cuadrados. Ofrece una propuesta dinámica y divertida, ideal para grupos de amigos y familias.

Ofrece juegos, toboganes y circuitos flotantes que garantizan diversión familiar, con atracciones pensadas para niños desde los 5 años y adultos. El parque opera durante todo el día en temporada alta y cuenta con un horario similar al de la playa, de 10 a 19.

La entrada general a Ola Park permite el acceso a todas las actividades disponibles, con venta de tickets tanto online como en el acceso al predio. Además de los juegos acuáticos, el predio cuenta con opciones gastronómicas que complementan la experiencia.

En el lugar funciona Aldeano, un restaurante frente al paisaje natural donde los visitantes pueden disfrutar de cocina de autor, coctelería y platos locales en un ambiente relajado. El sector gastronómico busca integrar la oferta culinaria con la propuesta recreativa del parque y la laguna.

Cómo llegar a Laguna Azul desde Córdoba

Llegar a Laguna Azul desde Córdoba Capital es sencillo, ya que se encuentra a menos de 30 kilómetros por rutas accesibles. La recomendación es tomar avenida Colón hacia el oeste y continuar por la Ruta E55 en dirección a La Calera, siguiendo luego la señalización hacia la laguna.

También es posible acceder desde Villa Allende o Villa Carlos Paz tomando conexiones viales que empalman con la misma ruta. Para quienes eligen transporte público, desde la Terminal de Córdoba se puede viajar hasta La Calera con empresas de colectivo y, desde allí, completar el trayecto en un servicio local o remis.