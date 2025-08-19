Irreconocible: Campi se convertirá en mujer para ser un personaje icónico de Hollywood

El cambio radical de Campi para el 2026.

El actor y comediante Martín Campilongo, popularmente conocido bajo el seudónimo "Campi", será uno de los protagonistas de la temporada teatral del 2026 en un rol que promete ser uno de los más destacados de su carrera, ya que se trata de un querido personaje del cine hollywoodense. Cuál será el personaje que Campi llevará al teatro luego de que Robin Williams lo hizo brillar en el cine.

La periodista Laura Ubfal dio la primicia de que Campi se pondrá en la piel de Mrs Doubtfire en una comedia musical sobre la clásica película con Robin Williams que se estrenó en 1994. La historia sigue a un actor sin trabajo que, luego de quedar desempleado, se disfraza de anciana y se hace pasar por niñera para estar más tiempo cerca de sus hijos.

El personaje que consagró a Robin Williams como uno de los reyes de la comedia familiar de los '90 tuvo su primera versión teatral en el 2015 y llegará a la cartelera en el otoño porteño del 2026. Por el momento se desconoce quienes completarán el reparto de la comedia musical que en cine contó con las actuaciones de Sally Field y Pierce Brosnan. Tampoco se reveló en qué sala se podrá disfrutar la nueva obra de teatro con Campi, a quien le esperan 8 meses de ensayos. La película Mrs Doubtfire puede verse en la plataforma de streaming Disney+.

El año pasado, Campi fue protagonista de la imbatible comedia Esperando la carroza, de Jacobo Langsner. El comediante interpretó a Mamá Cora (rol que inmortalizó a Antonio Gasalla en el cine) y a otros cinco personajes más, en un elenco de figuras: Paola Barrientos, Pablo Rafo, Valeria Lois, Ana Katz, Sebastián Presta y Mariano Torre fueron la icónica familia que Alejandro Doria llevó a la pantalla grande y se convirtió en un éxito de la historia del cine argentino.

Qué otros estrenos de teatro habrá en el 2026

"El año que viene en la cartelera porteña vas a tener unos nombres deslumbrantes", anunció Laura Ubfal en su programa de espectáculos en Bondi Live, junto a Nazarena Vélez. "Suar, Francella y Vicuña. Separados. Vicuña y Lamothe van a hacer Secreto en la montaña porque está la tendencia de adaptar del cine al teatro. Lamothe y Vicuña se van a enamorar en abril... También van a estar Mariano Martínez y Cabré, en el Complejo La Plaza. En otra sala va a estar Suar, en el Nacional -su teatro-, con Carla Peterson y Fernán Mirás. Comedia. Y vuelve Francella con Desde el jardín, en el Metropolitan", sumó la periodista de espectáculos.