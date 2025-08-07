Patito Feo en el Teatro Broadway 2025: precios y fecha de cuándo es la obra

Vuelve Patito Feo, todo un clásico.

Con una monumental apuesta musical y escenográfica, un deslumbrante despliegue de vestuario y un gran elenco artístico, Patito Feo llega al teatro con Buscando a Patito Feo, una historia completamente nueva con nuevo elenco pero manteniendo la magia de sus canciones que se convirtieron en clásicos. Una gran oportunidad para revivir la serie que hizo feliz a toda una generación, para apelar a la nostalgia y recordar viejos momentos.

Con la dirección de Ana Sans y Julio Panno, esta obra musical tendrá como protagonista a las canciones más icónicas de Patito Feo que vuelven a sonar en el teatro para que los fans las canten y las bailen en vivo. Una nueva historia, con una mirada actual a las problemáticas que siguen trascendiendo a los jóvenes de hoy. Una puesta en escena que promete cautivar tanto a quienes supieron disfrutar de la serie, como a aquellas nuevas generaciones que la quieren descubrir.

Cuándo es la obra Patito Feo en el Teatro Broadway 2025

Patito Feo, una serie que dejó una marca en la TV.

Buscando a Patito Feo se realizará el 25, 26 y 27 de septiembre en el Teatro Broadway. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 8 de agosto a las 12 a través de plateanet.com. Por su parte, habrá 6 cuotas sin interés con tarjeta VISA del BNA a partir del lunes 11 de agosto. Para todos aquellos que amaron a Patito Feo, esta obra es para ellos. Situada en el mundo de hoy, los espera a todos para cantar los clásicos Tango llorón, Y ahora qué y Las divinas. Todavía no se conocieron los precios.

Brenda Asnicar habló sobre su ausencia en la obra de Patito Feo

Ni Brenda Asnicar ni Laura Esquivel estarán presentes en este relanzamiento Patito Feo. En su lugar, Albana Fuentes y Julieta Poggio asumirán los papeles principales, dando inicio a una etapa renovada para el fenómeno juvenil que conquistó a toda una generación. "Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender", sostuvo Asnicar en Había que decirlo, el ciclo de streaming de Eltrece Prende en donde participa.

“Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido. Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?", resaltó Asnicar, que le sacó dramatismo a la situación. El regreso de Patito Feo se inscribe en una tendencia creciente dentro del teatro argentino, donde los clásicos juveniles encuentran reversiones en los escenarios.