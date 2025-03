El nuevo proyecto de dos "Simuladores": los detalles y la fecha de estreno que sorprendió a los fanáticos

Vuelven Los Simuladores: los detalles y la fecha de estreno del proyecto que sorprendió a los fanáticos.

Si bien la película de Los Simuladores aún no encuentra capitales para su financiamiento, pese a que el guión ya está terminado, dos estrellas de la querida serie de Damián Szifrón se reencontrarán en el escenario para un importante proyecto que verá la luz en las próximas semanas. Los detalles de la obra que protagonizarán, la fecha de estreno y el resto del elenco convocado.

El jefe del jefe, una comedia escrita por el director de cine danés Lars Von Trier (Dogville, The House that Jack built) llegará al Paseo La Plaza en abril de la mano de Javier Daulte, quien recientemente estrenó su versión de Druk, basada en una película del realizador danés Thomas Vinterberg (que en cine fue protagonizada por el actor Mads Mikkelsen) en el teatro Metropolitan, y Diego Peretti y Federico D'Elia serán los protagonistas. La obra se estrenará en abril, aún sin fecha oficial.

Según consigna la web del Teatro Pavón, en Madrid (ciudad de España donde ya se montó esta comedia) El jefe del jefe es una comedia de un humor que remite al absurdo de la serie The Office y al mítico Harold Pinter. "El dueño de una empresa de tecnología quiere venderla. El único problema es que cuando fundó la empresa, se inventó a un presidente ficticio detrás del que podía resguardarse cada vez que era necesario tomar decisiones incómodas. Cuando los potenciales compradores insisten en hablar directamente con el presidente, no le queda más remedio que contratar a un actor en paro para hacer de «presidente» – pero no se trata de un actor cualquier, sino uno de método… que de poco, y ante las carcajadas del público, va descubriendo su rol en un juego perverso que pone a prueba su propia moralidad", reza la sinopsis oficial.

El elenco de la versión local de El jefe del jefe se completa con las actuaciones de Juan Farola, Cristian Jensen, Ariadna Asturzzi y Andrea Lovera. En los próximos días comenzará la venta de entradas a través del sitio web Plateanet y en boletería del Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes.

Federico D'Elia confirmó la peor noticia sobre la película de Los Simuladores: "No"

Federico D'Elia volvió a referirse a la película de Los Simuladores pero dio un triste anuncio a todos los fanáticos de la serie creada por Damián Szifrón. "Nos supera a todos lo que pasa", reveló el actor que interpretó a Mario Santos en el mítico grupo.

El actor Federico D'Elia visitó el stream Blender y cuando le preguntaron sobre el estado en el que se encuentra la película de Los Simuladores sentenció: "La película está... la verdad es que acá estamos como todos los fans que querían que se haga. Estaba todo dado para que se haga, contratos firmados, todo, y hoy por hoy está parada al punto de decir que estamos más cerca del no que del sí. Hace unos pocos días estábamos más cerca del sí que del no, pero este es un proyecto que vino así".

"Nos supera a nosotros lo que pasa. Es una película costosa. El contrato lo firmamos a fines del 2021 y el mundo cambió mucho en general, más allá de nuestras particularidades argentinas. Las plataformas empezaron a reestructurarse en el mundo y Paramount se vendió, se achicó, no sé qué hizo pero toda esta realidad hizo que Paramount pare la producción en el mundo y empezara a reformular todo. Hoy por hoy no tenemos coómo hacerla (la película)", contextualizó el actor.

Pero cuando le preguntaron si accedería a que los fanáticos de Los Simuladores pongan dinero para financiar la película, el actor se negó y sostuvo: "Esto tiene que salir derecho. Firmamos un contrato pensando que esto caminaba".