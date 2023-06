Federico D'Elia recordó un calvario que vivió con Los Simuladores en Uruguay: "Salimos de ahÍ"

El actor dio a conocer la insólita experiencia que vivió con sus compañeros de Los Simuladores. Federico D'Elía sorprendió con sus anécdotas en las grabaciones de la icónica serie.

Federico D'Elía relató varias anécdotas de Los Simuladores y recordó un mal momento que vivió con sus compañeros debido a una anomalía de la naturaleza. El actor contó qué debieron hacer ante la inesperada realidad que los hizo cortar la grabación de uno de los capítulos de la tira de Telefe.

Los Simuladores es una de las series más recordadas de los principios de la década del 2000 y hasta el día de hoy varios fragmentos de la tira son memes en las redes sociales. La ficción que se emitió en el canal de las pelotas entre los años 2002 y 2004 tuvo como locación una playa de Punta del Este para uno de sus capítulos y D'Elía dio a conocer la fuerte situación que vivieron en ese momento.

"Tuvimos un maremoto pequeño en Punta del Este. Estaban grabando los chicos abajo del agua, tenían que meterse (Alejandro) Fiore y (Diego) Peretti y de golpe se veía por allá una tromba marina", comenzó su relato el actor en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV, Noche al Dente. Y agregó: "Y un tipo viene y dice: 'salgan de acá, que se viene un viento terrible. Todos salimos de ahí", en alusión a la serie que protagonizó junto a Martín Seefeld, Diego Peretti y Alejandro Fiore.

El conductor del programa le preguntó si el rumor de que habían dejado sin luz a toda una manzana en una jornada de grabación de la serie y el artista respondió con otra anécdota impensada. "Eso fue en el piloto, no estaba el canal detrás todavía. Necesitábamos luz y teníamos un equipo que fue y se colgó de... dejamos sin luz a todo el mundo. Por suerte, el pibe que hizo el laburo no murió porque hubo una explosión ahí", relató D'Elía. Al mismo tiempo, el actor de tiras como Provócame y Esperanza Mía recordó una extraña situación vivida con un animal en el set: "El puma estaba dopado, pero Damián lo quería más despierto. El entrenador del puma le dijo: 'no lo podemos tener más despierto, es un puma'. Cuando Damián dijo 'acción' lo hizo más fuerte para que el bicho reaccione y reaccionó. El bicho se paró y empezó a caminar. Nosotros estábamos encerrados y entró todo el mundo corriendo y dijeron 'el puma se escapó'".

