Danza, teatro y cine en un solo lugar: el Centro Cultural de la Cooperación presenta su nueva programación.

El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini presenta su programación anual de teatro, danza, música, cine, teatro para las infancias y artes visuales, bajo la nueva gestión de su director artístico, el actor y director teatral Manuel Santos Iñurrieta. Y la dirección general de Juan Carlos Junio.

En un contexto de ataque permanente a lo colectivo, de hostigamiento a artistas y periodistas y de políticas públicas de vaciamiento y desfinanciamiento de lo cultural, el CCC apuesta por una programación de excelencia, plural y que invita a los espectadores a pensar y disfrutar de la vitalidad y potencia de lo cultural en sus diversas formas, géneros y lenguajes. Es importante destacar la labor colectiva tanto en la programación como en la organización de actividades que desarrollan los coordinadores del Departamento de artes: Mariela Ruggeri, Jorge Dubatti, Luis Sanjurjo, Juan Pablo Russo, Antoaneta Madjarova, Juan Pablo Pérez, Walter Alegre y Carlos Aldazabal.

Danza, teatro y cine en un solo lugar: el Centro Cultural de la Cooperación presenta su nueva programación.

Los artistas Juan Leyrado, Ingrid Pelicori, Pompeyo Audivert, Ana María Bovo, Mauricio Kartun, Analía Fedra García, Claudio Gallardou, Andrea Ojeda, José María Muscari, Thelma Biral, Diego Cazabat, Andrea Ojeda, Martín Ortíz, Patricia Suárez y Víctor Hugo Morales, entre otrxs, son algunos de los hacedores presentes en la cartelera teatral.

Qué disciplinas pueden disfrutarse en el CCC durante el 2026

Como es tradición en el CCC, a lo largo de sus 25 años de vida, las infancias y sus familias encontrarán una cuidada programación de espectáculos de teatro y teatro de títeres a cargo esta temporada de las Compañía No Somos Cosas, Meta Caramba, el Grupo Kukla y de Lorena Romanin, entre otros.

En materia de danza, la noche de los jueves es para la danza contemporánea. Las coreógrafas Brenda Angiel, Miriam Gurbanov, Liliana Tasso, la Cía La duncan y los coreógrafos David Señoran y Gustavo Friedenberg son algunxs de lxs bailarines que pondrán en movimiento la noche de la Av Corrientes.

En la programación anual de cine están previstos estrenos y proyección de películas, todos los días miércoles a las 20:30hs en la sala R. G. Tuñón. El género musical también tendrá una vasta programación. Se destaca el Ciclo de Jazz, una novedad en el CCC y también la participación de artistas consagrados dentro del XVº Festival Mercedes Sosa. Continúan: el Ciclo “Tango de miércoles” y “Los instrumentistas del Tango” y se incorpora un nuevo ciclo de artistas uruguayos “Corchea en Buenos Aires”.

Además, este año tendrá lugar la XVI edición del Festival de Poesía en el Centro, la VII edición del Premio Nacional Javier Villafañe para teatro de títeres y objetos; porque el acceso a la cultura es un derecho humano, este año continúa el Programa Arte en la Escuela, destinado a escuelas públicas con poblaciones vulnerables. Para los amantes del teatro y el séptimo arte continúan las Escuelas de espectadores de teatro y cine, dirigidas por Jorge Dubatti y Juan Pablo Russo, respectivamente.

Danza, teatro y cine en un solo lugar: el Centro Cultural de la Cooperación presenta su nueva programación.

Las artes visuales, en sus diversos lenguajes y formatos, vestirán las galerías y espacios del CCC con imperdibles exposiciones como Acción, 60 años. Periodismo con historia; Ejercitar la Memoria 50 años del Golpe 1976-2026. Muestra colectiva de gráfica experimental y Ellas, la muestra de collages de Gabriela Strucchi, entre otras exposiciones.