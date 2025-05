Vuelve The Bear: fecha de estreno de la temporada 4, trama y elenco

The Bear tiene fecha de estreno de su cuarta temporada.

The Bear, la exitosa serie de Disney+ que sigue la historia de un chef de la alta cocina está de vuelta para su cuarta temporada y ya se reveló el trailer oficial con la fecha de estreno. Los primeros detalles del esperado regreso que mantuvo a miles de fan en vilo.

La cuarta temporada de The Bear encuentra a Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) avanzando con determinación, no solo para sobrevivir, sino para llevar a “The Bear” al siguiente nivel. Con nuevos desafíos a cada paso, el equipo debe adaptarse, reajustarse y superar los obstáculos que se le presentan. En esta temporada, la búsqueda de la excelencia no significa solo mejorar, sino decidir qué vale la pena conservar.

La serie también cuenta con las actuaciones de Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes. Jamie Lee Curtis, quien hizo de la madre del clan Berzatto, volverá a tener una aparición especial en los nuevos 10 episodios disponibles el miércoles 25 de junio a partir de las 21:00 hs exclusivamente en Disney+.

The Bear de FX fue creada por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es coproductora ejecutiva y productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.

Nombrada Programa de Televisión del Año por el American Film Institute en cada una de sus tres primeras temporadas, The Bear de FX ganó 11 premios Emmy por su segunda temporada, la mayor cantidad de premios obtenidos para una serie de comedia en un solo año. Además, la serie recibió nominaciones y/o premios de los Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics’ Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards y TCA Awards, entre otros.

Cuánto cuesta Disney+ en mayo del 2025

Estos son los precios actualizados de los planes de Disney+ en Argentina:

Disney+ Estándar con anuncios : Precio: $9.999 mensuales (precio final) Incluye: resolución Full HD (1080p), audio Stereo 5.1, HDR, dos usuarios simultáneos y publicidad durante la reproducción . Contenido: todo el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star, y los canales deportivos ESPN y ESPN3.

Disney+ Estándar sin anuncios : Precio: $12.299 mensuales Incluye: mismas características técnicas que el plan con anuncios (1080p, HDR, audio 5.1, dos dispositivos), pero sin interrupciones publicitarias .

Disney+ Premium : Precio: $18.399 mensuales Incluye: reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos , resolución 4K, sonido Dolby Atmos , y sin publicidad .



Los suscriptores podrán disfrutar de estrenos como Moana 2, Mufasa: El Rey León, Intensa-mente 2, la serie Daredevil: Born Again y títulos recientes como Un completo desconocido. También están disponibles la serie documental Kun por Agüero, las segundas temporadas de Andor y Doctor Who, y nuevas producciones como Morir de placer (FX) y Secretos de los pingüinos (National Geographic). Con esta nueva oferta, Disney+ busca llegar a más hogares con opciones de suscripción más accesibles, sin resignar calidad de imagen ni variedad de contenido.