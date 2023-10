Verónica Llinás subió una foto en Río de Janeiro y anunció lo más esperado

La actriz Verónica Llinás hizo un alegre anuncio en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

La actriz Verónica Llinás compartió una feliz noticia en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron con buenos deseos y expectativa ante el adelanto de How to be a Carioca, serie producida por Star+ y filmada en Río de Janeiro que la tiene como una de las protagonistas.

"Aquí les dejo el trailer la serie How to be a Carioca en la que tuve el placer de trabajar. Son 6 historias de extranjeros que por alguna razón se encuentran en Río de Janeiro. Hay un personaje que atraviesa las 6 historias interpretado por capo de Seu Jorge, que además, por supuesto hace la música. Dirigida por Carlos Saldanha (director de La era del hielo y La Ciudad invisible), se estrenará por Star Plus a partir del 18 de octubre", reveló la actriz que en la actualidad protagoniza la comedia teatral Antígona en el baño en el Teatro Astral, junto a Esteban Lamothe y Héctor Díaz.

En otra parte del posteo Verónica le hizo una broma en relación a la serie a Andrea Frigerio, su compañera de reparto, y escribió: "Ah, y no hablo tan mal el portugués eh… sólo estaba actuando. No Andrea Frigerio?". La publicación del tráiler de la serie fue acompañada de una postal de las actrices argentinas junto al actor Douglas Silva en lo que parece ser un afiche promocional.

"A medida que Brasil avanza hacia el centro del escenario global, el mundo vuelve sus ojos hacia este país tropical con una forma de vida única. También lo es Greg, un escritor estadounidense que se muda a Río de Janeiro. Pero para llegar allí necesita aprender a ser carioca. Y ya sabes, los choques culturales pueden ser muy divertidos", reza la sinopsis de la serie dirigida por Luciana Bezerra, Tatiana Fragoso y Joana Mariani y cuenta con el guión de Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa y Felipe Scholl.

De qué trata la obra Antígona en el baño

"Ignacia (Verónica Llinás), es una estrella de otro tiempo que está a punto de salir a escena después de un largo exilio en la televisión. A la edad y la decadencia del cuerpo se suman otros miedos inconfesables. ¿Quiénes son sus aliados para superar semejante momento? El hijo de su representante de siempre (Esteban Lamothe), que hace lo que puede para estar a la altura y un insólito "coach ontológico" (Héctor Díaz). Será suficiente ese equipo para hacer frente a la ira de los dioses, cuando las fuerzas inapelables del Destino se manifiesten? El humor lo dirá", reza la sinopsis de la comedia teatral Antígona en el baño, que se presenta de jueves a domingos en el Teatro Astral.