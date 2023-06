Pedro Pascal habló de más y filtró detalles de The Last of Us: "Tienen que ocurrir"

El chileno reveló nuevos detalles sobre la segunda temporada de la serie de HBO que adapta el popular videojuego The Last of Us.

Pedro Pascal conquistó a los seguidores de los videojuegos con su interpretación de Joel en la serie The Last of Us, cuya primera y aplaudida temporada fue muy fiel a la historia original, Y aunque puede esperarse lo mismo de los nuevos episodios que aún no tienen fecha de estreno en HBO Max, el actor chileno reveló detalles sobre el desarrollo de los personajes y adelantó sorpresas que se vienen en el futuro de Joel y Ellie.

La temporada 2 de The Last of Us todavía no comenzó su rodaje y el retraso en la producción de la nueva tanda de capítulos se debe principalmente a la huelga de guionistas de Hollywood desde hace ya varias semanas. Sin embargo, en una reciente entrevista con Variety, Pascal dio su parecer de lo que les brindará a los fans los nuevos episodios de la serie creada por Neil Druckman y Craig Mazin. Y sin llegar a entrar en aspectos claves de la trama, el protagonista de The Mandalorian o cortos como la recién estrenada, Strange Way of Life dio a entender que la nueva temporada de The Last of Us tendrá más margen de maniobra con respecto a los videojuegos.

"Parece una experiencia inmersiva diferente en la que tienen que ocurrir cosas para que se desarrolle la trama principal. Pero no lo sé", puntualizó el chileno. Pascal no es el único que se aventuró a dar su parecer en la que será la segunda temporada de The Last of Us, que podría ver la luz a finales de 2024 o principios de 2025. Bella Ramsey que interpreta a Ellie, la joven compañera de Joel y única persona inmune al hongo del cordyceps en la serie de HBO Max, anticipó en declaraciones a Vanity Fair a principios de junio que la temporada 2 será más oscura y que, de hecho, realmente será una historia sobre la venganza y una continuación de la primera temporada acerca de los peligros del amor incondicional.

Habrá que ver si pese a la libertad de movimientos que tendrán los nuevos episodios de The Last of Us permanecerá fiel en lo esencial a los videojuegos y en especial al destino que corre Joel en la historia (Alerta de spoiler: muere en la continuación del videojuego). Aunque ya el propio Druckman adelantó que la temporada 2 de la serie contaría con la presencia de un personaje que aún no se presentó, pero que será fundamental para la trama. Se trata de Abby, que en la historia original es la asesina de Joel, que presuntamente correrá este destino en la nueva entrega. Este personaje es hija del médico al que el protagonista le dispara para rescatar a Ellie de las garras del grupo Las Luciérnagas.