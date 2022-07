Netflix: Stranger Things confirmó su primer personaje gay

Una de las sospechas que se acrecentó en la cuarta temporada gira en torno a uno de los protagonistas de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix.

Sin entrar a tratar el tema abiertamente, la temporada 4 de Stranger Things dio a los fans claras evidencias de la orientación sexual de Will Byers. El actor Noah Schnapp rompió el silencio y despejó las dudas de los espectadores en torno al futuro amoroso de su personaje en la serie de Netflix.

En una entrevista con Variety le preguntaron a Schnapp por los sentimientos de Will hacia Mike. "Obviamente se insinuó en la temporada 1. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. ¿Es solo que él crece más lentamente que sus amigos? Ahora que se hizo mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio", dijo.

"Ahora está 100% claro que es gay y que quiere a Mike. Pero antes, era una trama lenta. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay. La gente se acercó a mí, estaba en París y un hombre de 40 años se me acercó y me dijo 'el personaje de Will me hizo sentir muy bien. Me identifiqué mucho con eso, así es exactamente como yo era de pequeño'. Me hizo muy feliz escuchar eso. Están escribiendo un personaje real, un viaje real y una lucha real, y lo están haciendo muy bien", agregó.

Una escena de amor no correspondido

En el episodio 4x08 Will y Mike están en un coche mientras conduce el hermano de Will, Jonathan (Charlie Heaton). Mike expresa su preocupación por el hecho de que Eleven (Millie Bobby Brown) ya no le necesite, a lo que Will responde con un apasionado discurso sobre todas las razones por las que Mike está equivocado.

Sus palabras tranquilizan a Mike, pero Will comienza a llorar, hasta el punto de que Jonathan mira a su hermano con preocupación. Esta escena da a entender que, mientras que Mike está centrado en Eleven, Will está enamorado de Mike y sabe que su amor no será correspondido.

Si bien los hermanos Duffer aseguraron a los fans que no tendrán que esperar tanto como entre las temporadas 3 y 4, todo apunta a que pasará al menos un año y medio o dos años hasta que llegue la quinta entrega. De esta manera, parece probable que la temporada 5 llegue en algún momento del verano de 2024, dejando un espacio de dos años con el lanzamiento de la temporada 4. Cabe destacar que aún no tiene fecha oficial de llegada al servicio de streaming y la grabación todavía no empezó.