Netflix anunció lo que todos los fanáticos de Stranger Things están esperando: "Abril".

El 2025 será el año en que Netflix estrenará la temporada final de Stranger Things, una de sus series más emblemáticas. El show de los hermanos Duffer culminará con su quinta temporada, pero la plataforma lanzó un anuncio que alimenta la emoción de los fanáticos.

A través de un comunicado de prensa, Netflix anunció que en abril se verá Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro que es una precuela de la serie. "En 1959, en Hawkins, Indiana, la familia Creel busca empezar de cero, especialmente su hijo adolescente Henry, que desea escapar de un pasado problemático. Al principio, las cosas parecen ir bien: hace amigos y se une a la obra de teatro del instituto. Pero cuando una ola de crímenes estremecedores sacude el pueblo, Henry se ve obligado a enfrentarse a una verdad aterradora: ¿hay algo dentro de él conectado a los horrores que están pasando? A medida que el misterio avanza, se desatan sombras del pasado, las relaciones se ponen a prueba y Hawkins se enfrenta a la pregunta definitiva: ¿puede el poder de la amistad superar la oscuridad interior?", indica el comunicado sobre la historia.

La plataforma reveló que "las funciones empiezan el 22 de abril de 2025" y el estreno oficial será el 28 de marzo de 2025 en el Marquis Theatre de Broadway. Louis McCartney interpreta a Henry Creel, que estará acompañado por Rosie Benton (Patriots) en el papel de Virginia Creel, Alex Breaux (temporada 5 de Stranger Things) como el Dr. Brenner, Andrew Hovelson (Lucky Guy) que interpreta al director Newby, Alison Jaye (‘Shameless’) en el papel de Joyce Maldonado, el nominado al Emmy T. R. Knight (‘Anatomía de Grey’) como Victor Creel, la nominada al Emmy Gabrielle Nevaeh (‘That Girl Lay Lay’) que interpreta a Patty Newby y Burke Swanson (Regreso al futuro: el musical) en el papel de James Hopper Jr.

Cuáles son los nombres de los capítulos de Stranger Things 5 y cuál es la gran incorporación del elenco

Además, recientemente Netflix desveló el título de los ocho capítulos de la entrega, siendo estos: Al rescate, La desaparición de.... La trampa de Turnbow, Hechicero, Plan de choque, Fuga de Camazotz, El puente y El mundo del derecho. La última noticia importante en torno al universo de la serie fue la incorporación de Linda Hamilton al reparto. La actriz, reconocida por haber interpretado a la mítica Sarah O'Connor en la saga de películas Terminator, tendrá un rol fundamental en los nuevos episodios aunque todavía no se filtraron mayores detalles sobre su personaje. El show es reconocido por la aparición de grandes estrellas de cine como Winona Ryder (Beetlejuice, Edward Scissorhands), Matthew Modine (Full Metal Jacket), Sean Astin (The Goonies), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Cary Elwes (Saw), Jake Busey (The Frighteners) y Paul Reiser (Aliens).