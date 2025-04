Muerte y misterio: la exitosa serie que está en Netflix y tendrá nueva temporada

La exitosa serie que está en lo más visto de Netflix y tendrá nueva temporada.

Una de las series más vistas de Netflix tendrá una nueva temporada que se estrenará este 2025 y para sorpresa de los fanáticos ya fue anunciado que el protagonista volverá en los nuevos episodios, a pesar del final trágico que tuvo el show. Los detalles sobre la esperada producción que traerá nuevamente a uno de los asesinos más queridos de la televisión.

Michael C.Hall repetirá su papel como Dexter en las primeras imágenes de Dexter: Resurrection, que verá la luz durante el 2025 (todavía no se anunció la fecha de estreno). Aunque poco se sabe de la trama de la nueva temporada de la serie, sí salieron nuevas imágenes que presentan al elenco. Peter Dinklage, Eric Stonestreet, Uma Thurman, John Lithgow, Krysten Ritter, David Dastmalchian, Jimmy Smits, David Zayas, Jack Alcott y James Remar serán de la partida según imágenes publicadas por Vanity Fair.

La producción de Dexter. Resurrection comenzó en Nueva York este mes de enero, con vistas a estrenarse en junio. Cabe recordar que al final de Dexter: New Blood, secuela de 2021 de la serie original emitida entre 2006 y 2013, el personaje de Hall era aparentemente asesinado a tiros por su hijo. No obstante, Dexter: Pecado original confirma que el personaje sobrevive a sus heridas y la nueva ficción se situará después de estos eventos.

Al final de Dexter: New Blood Harrison (Jack Alcott), hijo del protagonista, mata a su padre cuando el asesino se da cuenta de que Harrison nunca tendrá una vida normal por su culpa. A diferencia de la serie original, en la que el personaje de Michael C. Hall consigue escapar, en la continuación de 10 episodios por fin se hace justicia. "Si dejamos escapar a Dexter le estaríamos haciendo un flaco favor a la audiencia", había dicho el showrunner Clyde Phillips a TheWrap tiempo atrás. "No es ningún secreto que queríamos redimirnos después de la temporada 8. No quería jugar con el público. Quería darles crédito y gratitud por quedarse con nosotros, y quería darles un final satisfactorio", agregó.

Está en Netflix y fue catalogada entre las series "más adictivas": la historia que conmovió a miles de personas

El catálogo de Netflix se amplia cada vez más, pero muchos usuarios prefieren arraigarse a los clásicos. En este marco, existe una serie muy exitosa en la plataforma y que por muchos televidentes fue catalogada como "la más adictiva", ya que aunque tiene muchas temporadas, sigue siendo de las más elegidas por su trama emocionante.

Se trata de Lucifer, una serie de acción que también mete romance y comedia en su trama apasionante. La historia sigue a Lucifer Morningstar, interpretado por Tom Ellis, quien, aburrido de su rol como señor del Infierno, decide trasladarse a Los Ángeles. Allí, abre un club nocturno llamado Lux y comienza a colaborar con la policía local como consultor en investigaciones criminales, utilizando su habilidad para hacer que las personas revelen sus deseos más profundos. Su relación con la detective Chloe Decker, encarnada por Lauren German, añade una dinámica intrigante y emocional a la narrativa.

Originalmente emitida por Fox, la serie fue cancelada tras su tercera temporada. Sin embargo, gracias a una ferviente campaña de fans, Netflix decidió rescatarla, produciendo tres temporadas adicionales que profundizaron en la mitología de los personajes y exploraron temas como la redención, el amor y el libre albedrío.​

Con un total de seis temporadas y 93 episodios, Lucifer ha dejado una marca indeleble en la televisión contemporánea. Su mezcla de humor, drama y elementos sobrenaturales, junto con actuaciones destacadas y una narrativa envolvente, la convierten en una opción imperdible para quienes buscan una serie que desafíe las convenciones del género.