15 de abril, 2025 | 09.16 ¿Habrá temporada 4 de "The White Lotus" en Max? Qué se sabe de la fecha de estreno. Después del impactante final de la tercera temporada de The White Lotus, que se estrenó recientemente en la plataforma Max y que los usuarios devoraron en apenas un fin de semana, no fueron pocos los que se quedaron preguntando qué sigue para esta aclamada serie. La producción creada por Mike White se consolidó como una de las más populares de los últimos años, con cada entrega superando a la anterior en tensión, intriga y paisajes de lujo que esconden dramas intensos. Esta vez, el exótico escenario fue Tailandia, pero… ¿habrá una temporada 4? A continuación te contamos qué se sabe al respecto. ¿Habrá temporada 4 de "The White Lotus" en Max? Sí, The White Lotus ya fue renovada para una temporada 4 por Max. La noticia se conoció incluso antes del estreno de la tercera entrega, y fue confirmada por ejecutivos de la plataforma. Según informó el medio especializado Deadline, Mike White ya presentó su concepto para esta nueva tanda de episodios mientras se encontraba en Tailandia trabajando en la temporada más reciente. La decisión no sorprendió a nadie: el fenómeno cultural que generó la serie a lo largo de sus primeras tres temporadas pedía a gritos una continuación. The White Lotus estrenó su tercera temporada en febrero 2025. Aunque todavía no hay una locación oficial confirmada, se sabe que la preproducción ya está en marcha. Francesca Orsi, ejecutiva de HBO, reveló en enero de 2025 que el equipo está explorando locaciones y que "lo más probable es que sea en algún lugar de Europa". Uno de los rumores más fuertes apunta a un escenario escandinavo, con nieve, bosques y frío como telón de fondo. Se especula incluso que White habría iniciado conversaciones con el Instituto de Cine Noruego para obtener financiación, lo que aumentó las chances de que la nueva entrega se desarrolle en esa región. El viaje de The White Lotus comenzó en 2021 con una primera temporada ambientada en Hawái, para luego llevarnos a Italia y Tailandia. Cada locación ofreció un contraste cultural y visual que enriqueció la narrativa, siempre centrada en personajes adinerados y sus crisis existenciales. Por eso, la elección del nuevo escenario no es un dato menor: forma parte de la identidad de la serie. ¿Cuándo se estrena "The White Lotus" temporada 4? Aunque la expectativa es alta, los fanáticos tendrán que armarse de paciencia. No hay una fecha de estreno oficial, pero, si se mantiene la lógica de lanzamientos anteriores, la temporada 4 podría llegar a Max recién a mediados de 2026. La primera entrega se estrenó en julio de 2021, la segunda en octubre de 2022 y la tercera en febrero de 2025, por lo que la espera entre temporadas suele rondar los dos años. Mientras tanto, queda tiempo para teorizar, volver a ver las temporadas anteriores y seguir de cerca las novedades sobre el casting, la locación y la temática de la nueva entrega. Porque si algo nos enseñó The White Lotus, es que el paraíso también puede esconder secretos.

