¿Qué se sabe sobre la verdadera reina Carlota, que inspiró a los creadores de "Los Bridgerton"?

La popular serie de Netflix 'Los Bridgerton', ambientada en el siglo XIX, generó polémica, y es que algunos miembros de la nobleza británica, incluso la reina Carlota, fueron encarnados por actores de color. Un repaso por la verdadera historia de la monarca que inspiró el personaje.

Carlota de Mecklemburgo-Strelitz nació el 19 de mayo de 1744 en la familia del duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, señor de Mirow, y su esposa, la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen. En 1761, a los 17 años, Carlota se casó con el rey Jorge III del Reino Unido y se convirtió en la reina consorte. Dio a luz a 15 hijos, de los cuales 13 sobrevivieron hasta la edad adulta.

Sin embargo, lo que nos interesa es la ascendencia de la monarca y es que, pese a sus raíces aristocráticas, hay probabilidad de que Carlota podría haber sido mestiza. Por lo menos, así lo afirma el historiador Mario de Valdes y Cocom, experto en la historia de la diáspora africana. En 1996, declaró en el programa Frontline, de la cadena estadounidense PBS, que la monarca podría haber sido descendiente de Madragana Ben Aloandro, amante mora del rey portugués Alfonso III (1210-1279).

"Alfonso III de Portugal conquistó a los moros una pequeña ciudad llamada Faro. Exigió a la hija del gobernador como amante. Tuvo tres hijos con ella", señaló el especialista en una entrevista con The Washington Post. En cuanto a la reina Carlota, esposa del rey de Inglaterra Jorge III, descendía directamente de Margarita de Castro y Sousa, de la supuesta "rama negra" de la casa real portuguesa.

Las conclusiones del investigador se basan en parte en una investigación dedicada a la representación de personas de color en las pinturas flamencas del siglo XV. "Los negros que habían sido incluidos en los cuadros debían pertenecer a la realeza, puesto que el pintor no podía hacer esa diferencia en la coloración de la piel sin verlos", explicó.

Otro experto, Joseph Johnson, dedicó un capítulo a la reina Carlota en su libro titulado African Impact: Historical Cross Reference (Impacto africano: la referencia cruzada histórica, en español). En su estudio, afirmó que los rasgos africanos son evidentes en algunos de los retratos oficiales de la monarca. Asimismo, citó al médico cortesano Christian Friedrich Freiherr von Stockmar, quien había descrito a Carlota como "una mujer de un rostro mulato".

Sin embargo, no se puede decir con seguridad si realmente tenía raíces africanas, puesto que no hay pruebas genealógicas de su origen moro. Lo cierto es que desde su estreno, "Los Bridgerton" se convirtió en una de las series más vistas y comentadas de la plataforma de streaming y pareciese que buscará disputarle el título de gloria a la aclamada "The Crown" (Sputnik)